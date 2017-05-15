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«Приехали белорусы-хоккеисты и спели гимн Франции». Владимир Максимков о том, как рекламировать страну

15.05.2017 - 18:29

Новости Беларуси. О том, что нужно создавать больше информационных поводов, продюсер рассказал во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Максимков, продюсер:
Сложилось так, что сегодня главным ньюсмейкером страны является Президент. Так получилось. Но это, может быть, не есть хорошо в том смысле, что этим всё и прикрыто. Больше никаких информационных поводов мы не создаём. Потому что вот есть Президент – он всё решит. Если это – продвижение, если это – реклама, должны создавать колоссальное количество информационных поводов. В комплексе. Мы говорим: «Хоккей, «Евровидение». Вот ещё трактор вспомнили. Тогда надо выбирать свои сильные места, продумывать как их, кому предложить, определять целевую аудиторию. И в эти точки давить-давить-давить.

Создавать какие-то продукты, шуметь. Не только играть в хоккей.

Почему сборной Беларуси не исполнить гимн страны-соседки? Сделать такой клип и привезти туда. Уверяю вас, вся Франция показывала бы этот клип. Даже на результаты бы не посмотрели. Сказали б: «Ого, приехали белорусы-хоккеисты и спели гимн Франции. Ничего себе! Вот это да!» Я хочу сказать, что это неправильно – перекладывать… Да, понимаем, Президент много решает. Но нельзя перекладывать это всё и говорить: «Вот теперь всё, вопрос закрыт». В каждой отрасли, в каждых наших – там Парк высоких технологий, МАЗ, оперный театр, «Хорошки» – давайте создавать информационные поводы, продвигать это в мир. 

«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

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