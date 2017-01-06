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Приготовление ужина всей семьей и посещение церкви: рождественские традиции в Могилевском районе

06.01.2017 - 20:09

Новости Беларуси. Первой вечерней звезды ждут и те, кто остался дома. В канун Рождества до ее появления не принято садиться за стол. Еще одна традиция – готовить ужин всей семьей. Ведь Рождество – семейный праздник.

У Натальи Мельниковой сегодня двое помощников. Пока папа на работе, а младший Артем еще только делает в жизни первые шаги, готовить ужин маме помогают старшие дочери. Предпраздничное меню довольно скромное: яблочный пирог и самое главное блюдо – постное сочиво. Его простой рецепт в этой семье передается по женской линии.

Наталья Мельникова, житель Могилевского района:
Отвариваем рис, туда несколько ложечек меда, он немного у нас густоват. Добавляем туда сухофрукты.

Сочельник для семьи Мельниковых из агрогородка Дашковка – это время домашних хлопот, последних приготовлений к празднованию Рождества. Строгих канонов здесь не придерживаются, но убрать в доме, украсить его хвойными ветками (символом вечной жизни) – это обязательно.

Наталья Мельникова, житель Могилевского района:
На видном месте всегда в центре зала на Рождество мы зажигаем свечку. Есть такая традиция.

Татьяна Мельникова, житель Могилевского района:
Рождество для нас, как и Пасха, Новый год – теплые душевные праздники и одни из самых любимых. Мы очень тщательно к нему готовимся.

Рождество и предшествующий ему сочельник – это действительно душевное и теплое время. Пусть даже и вернувшийся с работы папа принес с собой частичку морозной зимы.

Олег Мельников, житель Могилевского района:
На улице холодно. Это зима, и в этот праздник и должно быть холодно. Если в Рождество холодно, то мир будет, все в семье будет хорошо по народным приметам.

Праздничный ужин будет позже. До первой звезды нельзя. Чтобы ее увидеть, семья идет в сельскую церковь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приготовление ужина всей семьей и посещение церкви: рождественские традиции в Могилевском районе

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