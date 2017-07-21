новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь

21.07.2017 - 10:31

Новости Беларуси. Приговор по делу «черных риелторов» должны огласить 21 июля в Могилеве. По данным следствия, трое человек: двое мужчин и женщина в течение шести лет совершали сомнительные сделки с недвижимостью, а бывших владельцев квартир похищали и убивали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование этого громкого дела длилось около двух лет. Черных риелторов обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение людей, незаконный оборот психотропных веществ и уничтожение документов. Только по первой статье предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы для женщин и исключительная мера — для мужчин.

Приговор по делу «черных риэлторов» огласят 21 июля в Могилеве: обвиняемым грозит смертная казнь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Авиаудары Саудовских военно-воздушных сил в Йемене привели к гибели не менее 20 мирных жителей
Авиаудары Саудовских военно-воздушных сил в Йемене привели к гибели не менее 20 мирных жителей
Мария Кривоногова
«Тело убитой спрятали на балконе в шкафу»: дочь подозревают в жестоком убийстве матери в Гомеле
13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске
13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске
В Могилеве была найдена мертвой семейная пара
Мария чудом выжила в бойне под Тверью
«Зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом 92-летнюю бабушку»: девушка, выжившая в бойне под Тверью, рассказала о трагедии
Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/meshok-s-chelovecheskimi-ostankami-najden-na-pole-v-rogachevskom-rajone-250769-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
Мешок с человеческими костями нашли в Рогачевском районе
В доме Джона Леннона в Ливерпуле убили женщину с двумя детьми
Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии
Леонид Богдан с супругой
16-летнему подростку из Слонима, убившему дедушку и бабушку, предъявлено обвинение
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru