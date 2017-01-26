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Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят 26 января: слесарям-газовщикам грозит до 5 лет тюрьмы

26.01.2017 - 09:19

Новости Беларуси. 26 января суд огласит приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа. Напомним, трагедия произошла в Борисове в январе прошлого года. В квартире многоэтажки были найдены тела пожилой пары, этажом ниже погибли еще 4 человека – семья с двумя несовершеннолетними детьми.

Возможной причиной их смерти стало нарушение работы дымовых каналов (здесь подробнее). Сейчас на скамье подсудимых – слесари аварийно-восстановительных работ. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Слушания по делу проходят в Борисовском районном суде, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят 26 января: слесарям-газовщикам грозит до 5 лет тюрьмы

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