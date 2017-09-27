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«Приходится встречать семьи смешанные»: в Ивье больше 600 лет проживает крупнейшая в Беларуси татарская община

27.09.2017 - 21:28

Новости Беларуси. В Ивье, совершенно уникальном для нашей страны городке, вот уже 600 лет проживает одна из самый больших в Беларуси татарских общин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители давно не делят друг друга по национальности. Религиозные праздники отмечают и христианские, и мусульманские. И каждый считает Беларусь своим родным домом.

Белорусский язык для Адама Радецкого сегодня родной. Мужчина родился и вырос в Ивье, куда в свое время перебрались его предки – выходцы из крымских татар. Ученики Адама Сулеймановича знают его как учителя белорусского языка и литературы, в мечети же его почитают как имама. Именно поэтому каждую пятницу – никаких уроков. В этот день местные мусульмане собираются на молитву.

Адам Радецкий, имам:
Любы жыхар горада Иўе або любы жыхар Рэспублікі Беларусь можа прыехаць з экскурсіяй, прыйсці ў мячэць.

В 2017 году исполняется 620 лет, как первые татары поселились в Ивьевском районе, и пополнили население христиан и иудеев.

В самом центре города возвышается необычный памятник четырем конфессиям. Ведь здесь совсем рядом расположены мечеть, церковь, костел и синагога. Такое глубокое уважение к традициям соседа.

Дружественные взаимоотношения ксендз Ян старается поддерживать. Пусть ислам и христианство – религии во многом разные, но в основе все те же единые ценности. Во многих семьях Ивья сегодня уживаются по нескольку религий.

Ксендз Ян Гавецкий, настоятель Костела Святых Апостолов Петра и Павла:
В период проведывания семей, домов в рождественский период приходится встречать семьи смешанные. Не только это католическо-православные, но также это католики и мусульмане. Уживаются люди.

Александр Васько, председатель Ивьевского районного Совета депутатов:
Сегодня и женятся, и празднуют праздники за столом, и когда проводятся особенно мероприятия, участвуют и представители других конфессий, которые поздравляют верующих с праздниками.

История полна фактов, когда наш народ, не зависимо от религии, был един, защищая свою землю во времена воин. Сейчас в мирное время под одной крышей в Беларуси благополучно уживаются люди разных конфессий.

«Приходится встречать семьи смешанные»: в Ивье больше 600 лет проживает крупнейшая в Беларуси татарская община

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