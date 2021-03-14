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Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник

14.03.2021 - 19:29

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса.

Ольга Коршун, ведущая:
Вас в СМИ называют министром времени COVID-19. Понятно, что вам первому пришлось взять на себя удар и познакомиться со словом «эпидемия», узнать, что такое коронавирус. Сейчас более актуален вопрос прививок. Вакцинация в Гродненской области идет?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Да, вакцинация в Гродненской области идет. Сегодня мы вакцинируем медицинских работников, планируем вакцинировать педагогов (угрожаемый контингент). Сейчас собираются списки желающих вакцинироваться в первую очередь. Я надеюсь, что в ближайшее время вакцина появится в общем доступе для желающих граждан.

Ольга Коршун:
Вы собираетесь себе делать прививку?

Владимир Караник:
У меня сейчас есть антитела. Поэтому все зависит от уровня антител. Я буду смотреть показатели, если действительно уровень иммунитета с точки зрения медицинских канонов будет недостаточным, то буду прививаться.

Ольга Коршун:
Возможно, выражу неофициальное мнение, потому что найти официальное подтверждение невозможно, но народ пока не хочет прививаться. Люди боятся, это все-таки неизведанное поле. Как вы считаете, в целом вакцинация нужна? И от коронавируса тоже? Можно нас, обычных людей, понять. Мы не знаем, что нам вколют и как это потом проявится.

Владимир Караник:
Естественно, вакцинация нужна. Если посмотреть на допрививочную эру, когда у нас не было прививок ни от полиомиелита, ни от коклюша, ни от столбняка, ни от дифтерии, вы не представляете, какие уровни летальности среди детского населения в те времена были.

Ольга Коршун:
Мы об этом забыли, возможно.

Владимир Караник:
Возможно, забыли. Возможно, народ не связывает одно с другим. Прививочная кампания, которая была создана в Советском Союзе, большое счастье, что мы в Беларуси сумели ее сохранить. У нас один из наиболее продвинутых календарей прививок. Это обеспечивает у нас такие низкие цифры детской смертности. Что касается прививок от сезонных заболеваний, респираторных инфекций (тот же грипп), то последние годы, в 2009 году, когда была пандемия свиного гриппа, то это немного поменяло отношение к прививке против респираторных вирусов, потому что тогда уровень вакцинации среди населения у нас в республике по разным подсчетам находился на уровне от пяти до десяти процентов.

Ольга Коршун:
Да, но там было всем знакомое слово «грипп». К гриппу мы уже относимся более лояльно, этот вирус нам более знаком. От коронавируса пока некоторые люди боятся прививаться.

Владимир Караник:
Это естественная реакция человека на все новое. Если опять вернемся к гриппу, то в последние годы нам удалось достичь вакцинации от гриппа на уровне 40 процентов населения.

Ольга Коршун:
Кстати, коронавирус помог людям прививаться от гриппа еще больше.

Владимир Караник:
Мы ставили такую задачу. Прививка от гриппа не защитит от коронавируса, но она снизит риск получить сразу две инфекции, соответственно, снизит риски осложнений и летального исхода в разы и в десятки раз. Понятно, определенная настороженность есть. Она есть против любых прививок. Понятно, что есть та категория людей, которые не хотят прививаться или панически боятся прививок. Но я думаю, что за счет тех людей, которые готовы сделать прививку, нам удастся сформировать иммунную прослойку: переболевшие и привитые. Это позволит остановить распространение инфекции.

Люди в материале: Владимир Караник, Ольга Коршун
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Дмитрий Пиневич о новом британском штамме коронавируса: «Вообще не вижу каких-то причин для паники»

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Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, именно такие клиники сейчас в фокусе особого внимания. Именно на них возложена функция межрегиональных медицинских центров. Уровень оказания помощи здесь будут подтягивать до областного, а жители соседних районов, воспользовавшись такой удобной логистикой, смогут эту самую помощь получить. И это будет касаться не только коронавируса.

Репортаж Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:
COVID-19 стал серьезным испытанием для всего мира. Число зараженных – 119 миллионов человек. И эта цифра меняется каждый день. Уже год мы живем в таких сложных условиях. Но руки, понятное дело, опускать не стоит, даже несмотря на то, что где-то местами идет спад, а у нас на днях стало известно о привезенном британском штамме коронавируса. Все возможное для спасения людей предпринимается. Что бы ни говорили скептики, приобретается жизненно важное оборудование, лекарства. И даже собственная вакцина – уже не просто разговор.

Медики утверждают: верное оружие против COVID – массовая вакцинация. Экономисты с ними согласятся – в прививке нуждается и экономика. А то в Милане за бесплатной едой уже стоят очереди. А вообще в Европе ведут споры о паспортах вакцинации, хотя десятки стран еще не получили ни одной дозы.

Правда, если ближе к теме медицины, то на прививку решаются далеко не все. Ко всему страх нагоняет и та самая новость о распространяющемся британском штамме коронавируса. Но наверняка многие слышали простую поговорку: паника – это половина болезни.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Вообще не вижу каких-то причин для паники. Во-первых, противоречивая информация, которая идет по этому штамму, который уже достаточно широко распространился по некоторым странам Западной Европы. Во-вторых, все пациенты, которые были выявлены путем активного поиска… То есть как определяются штаммы? Примерно 5 % всех исследований отправляются на скринирование, на более углубленное исследование. Такова природа этого вируса. Вернее, не природа вируса, а какие штаммы этого вируса. И были определены в результате поиска целенаправленно нашими эпидемиологами. Так вот все пациенты, которые были с британским штаммом, ни один из них не проходит стационарное лечение.

Уже не раз не паниковать просит и глава государства. Ведь этим точно никому не поможешь: куда важнее – командная работа на фронте борьбы с коронавирусом – огромные усилия медиков, личная ответственность каждого человека и помощь государства.

Красную зону Президент посещает не первый раз. И это не формальности ради, как бы наверняка сказали скептики, а человеческий шаг. Всем тем, кто каждый день сражается за свою жизнь, нужна любая поддержка, даже простое «как здоровье?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы себя чувствуете?

Нормально.
– А вам удобно так лежать или вы не привыкли?
– Неудобно, но привык.

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