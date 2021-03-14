Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса.
Ольга Коршун, ведущая:
Вас в СМИ называют министром времени COVID-19. Понятно, что вам первому пришлось взять на себя удар и познакомиться со словом «эпидемия», узнать, что такое коронавирус. Сейчас более актуален вопрос прививок. Вакцинация в Гродненской области идет?
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Да, вакцинация в Гродненской области идет. Сегодня мы вакцинируем медицинских работников, планируем вакцинировать педагогов (угрожаемый контингент). Сейчас собираются списки желающих вакцинироваться в первую очередь. Я надеюсь, что в ближайшее время вакцина появится в общем доступе для желающих граждан.
Ольга Коршун:
Вы собираетесь себе делать прививку?
Владимир Караник:
У меня сейчас есть антитела. Поэтому все зависит от уровня антител. Я буду смотреть показатели, если действительно уровень иммунитета с точки зрения медицинских канонов будет недостаточным, то буду прививаться.
Ольга Коршун:
Возможно, выражу неофициальное мнение, потому что найти официальное подтверждение невозможно, но народ пока не хочет прививаться. Люди боятся, это все-таки неизведанное поле. Как вы считаете, в целом вакцинация нужна? И от коронавируса тоже? Можно нас, обычных людей, понять. Мы не знаем, что нам вколют и как это потом проявится.
Владимир Караник:
Естественно, вакцинация нужна. Если посмотреть на допрививочную эру, когда у нас не было прививок ни от полиомиелита, ни от коклюша, ни от столбняка, ни от дифтерии, вы не представляете, какие уровни летальности среди детского населения в те времена были.
Ольга Коршун:
Мы об этом забыли, возможно.
Владимир Караник:
Возможно, забыли. Возможно, народ не связывает одно с другим. Прививочная кампания, которая была создана в Советском Союзе, большое счастье, что мы в Беларуси сумели ее сохранить. У нас один из наиболее продвинутых календарей прививок. Это обеспечивает у нас такие низкие цифры детской смертности. Что касается прививок от сезонных заболеваний, респираторных инфекций (тот же грипп), то последние годы, в 2009 году, когда была пандемия свиного гриппа, то это немного поменяло отношение к прививке против респираторных вирусов, потому что тогда уровень вакцинации среди населения у нас в республике по разным подсчетам находился на уровне от пяти до десяти процентов.
Ольга Коршун:
Да, но там было всем знакомое слово «грипп». К гриппу мы уже относимся более лояльно, этот вирус нам более знаком. От коронавируса пока некоторые люди боятся прививаться.
Владимир Караник:
Это естественная реакция человека на все новое. Если опять вернемся к гриппу, то в последние годы нам удалось достичь вакцинации от гриппа на уровне 40 процентов населения.
Ольга Коршун:
Кстати, коронавирус помог людям прививаться от гриппа еще больше.
Владимир Караник:
Мы ставили такую задачу. Прививка от гриппа не защитит от коронавируса, но она снизит риск получить сразу две инфекции, соответственно, снизит риски осложнений и летального исхода в разы и в десятки раз. Понятно, определенная настороженность есть. Она есть против любых прививок. Понятно, что есть та категория людей, которые не хотят прививаться или панически боятся прививок. Но я думаю, что за счет тех людей, которые готовы сделать прививку, нам удастся сформировать иммунную прослойку: переболевшие и привитые. Это позволит остановить распространение инфекции.
Дмитрий Пиневич о новом британском штамме коронавируса: «Вообще не вижу каких-то причин для паники»
Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К слову, именно такие клиники сейчас в фокусе особого внимания. Именно на них возложена функция межрегиональных медицинских центров. Уровень оказания помощи здесь будут подтягивать до областного, а жители соседних районов, воспользовавшись такой удобной логистикой, смогут эту самую помощь получить. И это будет касаться не только коронавируса.
Репортаж Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
COVID-19 стал серьезным испытанием для всего мира. Число зараженных – 119 миллионов человек. И эта цифра меняется каждый день. Уже год мы живем в таких сложных условиях. Но руки, понятное дело, опускать не стоит, даже несмотря на то, что где-то местами идет спад, а у нас на днях стало известно о привезенном британском штамме коронавируса. Все возможное для спасения людей предпринимается. Что бы ни говорили скептики, приобретается жизненно важное оборудование, лекарства. И даже собственная вакцина – уже не просто разговор.
Медики утверждают: верное оружие против COVID – массовая вакцинация. Экономисты с ними согласятся – в прививке нуждается и экономика. А то в Милане за бесплатной едой уже стоят очереди. А вообще в Европе ведут споры о паспортах вакцинации, хотя десятки стран еще не получили ни одной дозы.
Правда, если ближе к теме медицины, то на прививку решаются далеко не все. Ко всему страх нагоняет и та самая новость о распространяющемся британском штамме коронавируса. Но наверняка многие слышали простую поговорку: паника – это половина болезни.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Вообще не вижу каких-то причин для паники. Во-первых, противоречивая информация, которая идет по этому штамму, который уже достаточно широко распространился по некоторым странам Западной Европы. Во-вторых, все пациенты, которые были выявлены путем активного поиска… То есть как определяются штаммы? Примерно 5 % всех исследований отправляются на скринирование, на более углубленное исследование. Такова природа этого вируса. Вернее, не природа вируса, а какие штаммы этого вируса. И были определены в результате поиска целенаправленно нашими эпидемиологами. Так вот все пациенты, которые были с британским штаммом, ни один из них не проходит стационарное лечение.
Уже не раз не паниковать просит и глава государства. Ведь этим точно никому не поможешь: куда важнее – командная работа на фронте борьбы с коронавирусом – огромные усилия медиков, личная ответственность каждого человека и помощь государства.
Красную зону Президент посещает не первый раз. И это не формальности ради, как бы наверняка сказали скептики, а человеческий шаг. Всем тем, кто каждый день сражается за свою жизнь, нужна любая поддержка, даже простое «как здоровье?»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы себя чувствуете?
– Нормально.
– А вам удобно так лежать или вы не привыкли?
– Неудобно, но привык.
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