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Призеры чемпионатов мира по борьбе и тайскому боксу удостоены наград к «100-летию милиции»

07.06.2017 - 13:14

Новости Беларуси. Награды к «100-летию милиции» вручены 7 июня сотрудникам МВД – призерам чемпионатов мира по борьбе и тайскому боксу. Многие спортсмены, а среди них и девушки, неоднократно становились победителями международных турниров. При этом показывают достойный результат не только на ковре или ринге. Их службу в различных подразделениях ведомства так же оценивает на отлично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Спортивный дух, дух здорового образа жизни – это одно из тех основных направлений, по которому развивается Министерство внутренних дел. И, безусловно, это часть нашей жизни, без которой, опять же повторюсь, ни один сотрудник не может выполнять свои обязанности с надлежащим качеством.

Спортсмены в погонах сегодня занимают лидирующие позиции на европейском и мировом уровне. Успешно представляют отечественный спорт и на Олимпийских играх.

Призеры чемпионатов мира по борьбе и тайскому боксу удостоены наград к «100-летию милиции»

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