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Призеры молодежного чемпионата Европы (U-23) по велоспорту и их тренеры получили заслуженные награды

03.08.2017 - 09:00

Новости Беларуси. Порадовали в прошлом месяце молодые белорусские велосипедисты. На европейском чемпионате среди молодежи до 23 лет на треке не было равных в скретче нашему Евгению Корольку. Еще одну медаль (серебро в групповой гонке) завоевала Оксана Соловьева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренерский штаб делает ставки в Токио-2020 именно на этих ребят. Они являются золотым запасом белорусского велоспорта.

Евгений Королек, победитель молодежного чемпионата Европы (U-23) по велоспорту:
Приятно было побывать на этой церемонии. Какие у меня цели и задачи? Попасть в профессионалы и гоняться с лучшим гонщиками мира как на шоссе, так и на треке. Я буду все делать, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры и показать там достойный результат.

Призеры молодежного чемпионата Европы (U-23) по велоспорту и их тренеры получили заслуженные награды

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