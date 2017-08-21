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Призраки Гольшанского Замка: чем привлекает туристов одно из самых интересных архитектурных сооружений Беларуси?

21.08.2017 - 13:46

Гольшанский замок, воспетый Владимиром Короткевичем в историческом детективе, – одно из самых интересных архитектурных сооружений Беларуси. Как и каждый уважающий себя замок, он также окутан тайнами и легендами.

Главное придание, которое берегут эти руины, связано с Чёрным Магом и Белой Панной. Легенда гласит, что когда-то в замке жила красивая княжна Ганна–Гордислава Гольшанская. Девушка полюбила безродного молодого человека. Он ответил ей взаимностью. Но о тайных встречах влюблённых узнал отец юной дивы, и по одной из версий, он приказал замуровать молодых в стене величественного каменного дома. С тех пор по замку бродит привидение Чёрного Монаха и Белой Панны.  

Замок был возведен на окраине местечка Гольшаны в 1610 году для Павла Сапеги. Хотя стоит отметить, здесь раньше стояло другое имение.

Когда-то Гольшанский замок был одним из самых красивых сооружений в Великом Княжестве Литовском. Величественная постройка представляла собой треугольное здание с квадратным двором. В замке располагалось множество комнат с великолепным убранством и огромные залы.

По углам сооружения были построены шестигранные башни. К слову, одну из них планируют обновить и открыть для посещения туристов.

Во время Северной войны замок был сильно повреждён. Сегодня от величественного сооружения остались руины. Но место, пропитанное духом своего времени, и по сей день привлекает туристов. Традиционно у этих стен местный житель идёт и собирается на фестиваль в Гольшанский замок. Здесь проводятся битвы рыцарей, поединки конного турнира.

Сегодня руины замка в Гольшанах являются объектом историко-культурного наследия и охраняются Государством. Глядя на них, чувствуешь особую энергетику, которой не подвластно время.  

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