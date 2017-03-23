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Призёры Первенства Европы по киокушинкай каратэ KWU среди детей, юношей и юниоров-2017 в Берлине

23.03.2017 - 11:24

На днях в Беларусь вернулись юные каратисты, которые отстаивали честь нашей страны на Первенстве Европы по киокушинкай каратэ KWU (Kyokushin World Union) среди детей, юношей и юниоров-2017 в Берлине. Делегация из 39 юных белорусских спортсменов отправилась на Чемпионат Европы в Германию и вернулась с медалями! 2 золотых, 4 серебряных и с десяток бронзовых медалей – теперь в копилке белорусской сборной. Юные каратисты из города Лида Гродненской области: 10-летняя чемпионка Европы по киокушинкай – Ксения Матыс и обладатель бронзовой медали Первенства Европы по киокушинкай каратэ KWU -2017 в Берлине – 13-летний Руслан Исмаилов, а также их гуру – тренер Лидской районной федерации киокушинкай – Андрей Семашко.

Ксения Матыс
Андрей Семашко, Руслан Исмаилов, Ксения Матыс
Фото. Андрей Семашко, Руслан Исмаилов, Ксения Матыс
Руслан Исмаилов
Фото. Руслан Исмаилов
Ксения Матыс
Фото. Ксения Матыс
Фото.

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