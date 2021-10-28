Призывная кампания в условиях коронавируса и отсрочка от службы. Андрей Мурашов ответил на самые актуальные вопросы
В программе Новости «24 часа» на СТВ консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Мурашов.
Как коронавирус отразился на нынешней призывной кампании?
Екатерина Забенько, СТВ:
Нынешняя призывная кампания проходила в условиях коронавируса. Как это отразилось на ее ходе?
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Хотелось бы отметить, что это уже не первая призывная кампания, с которой мы столкнулись именно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Естественно, это накладывает определенный отпечаток на проведение, выполнение мероприятий. В частности, молодые люди, прибывая в районы на призывные пункты, – у них у всех 100 % происходит измерение температуры тела, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем, по прибытии на областные сборные пункты, если, допустим, по какой-то причине, в районах их не смогли обеспечить средствами защиты, то в обязательном порядке в областных центрах они обеспечены. По мере возможности происходит соблюдение дистанцирования, чтобы не было скучено нахождение, также им снова перепроверяется температура тела.
Около 10 000 призывников отправятся для прохождения срочной военной службы
Екатерина Забенько:
Сколько всего призывников отправятся в войска?
Андрей Мурашов:
В нынешнюю призывную кампанию отправятся около 10 000 призывников для прохождения срочной военной службы. 200 молодых людей пройдут на службу в резерве.
«Каждый хочет видеть себя спецназовцем». Какие роды войск сейчас самые популярные?
Екатерина Забенько:
Какие роды войск можно назвать самыми популярными. Я знаю, что раньше стремились стать десантниками, в спецназ много шли.
Андрей Мурашов:
Да, традиционно остаются самыми популярными, конечно, воинские части сил специального назначения, потому что у многих людей, в том числе белорусских парней, еще романтика есть и видеть каждый хочет себя спецназовцем. Также популярностью пользуются части сил специальных операций Вооруженных Сил, органы пограничной службы. Ну и в последние годы у нас тоже наблюдается интересная тенденция, когда многие молодые люди хотят продолжить семейную традицию. Они непосредственно просят отправить их служить в конкретную воинскую часть, где проходил срочную военную службу его брат, или хотят приобрести военную процессию отца, стать танкистом, артиллеристом, связистом. Если позволяет здоровье и он пройдет соответствующий профессионально-психологический отбор, никаких препятствий для того, чтобы попасть в тот или иной род войск или в конкретную воинскую часть, у молодого человека не будет.
Правом на отсрочку у нас воспользовался уже каждый четвертый призывник
Екатерина Забенько:
Что касается отсрочки от службы. Много ли было таких заявлений? Были ли такие случаи и на каком основании дается такое разрешение?
Андрей Мурашов:
Да, у нас каждую призывную кампанию и в призывные комиссии, и в военные комиссариаты, и к нам, в Министерство обороны, поступает очень много обращений граждан с вопросами, имеет ли в конкретной ситуации гражданин право на отсрочку. И сегодня таким правом у нас воспользовался уже каждый четвертый призывник, то есть 25 % из принимаемых решений призывной комиссии сегодня – это вопрос, связанный с отсрочкой. Хочу отметить, что это право гражданина, он его может реализовать либо отказаться от этого права и быть призванным в армию. Законодательство наше не запрещает. Но в основном, конечно, молодые люди пользуются таким правом на отсрочку. И в основном это у нас отсрочка для продолжения образования, 80 % составляет. Также предусмотрены отсрочки и по семейному положению, по состоянию здоровья, если есть временные расстройства или какое-то заболевание, внезапно возникшее, которое препятствует его отправке в войска. Также около 200 человек у нас сейчас получили право на отсрочку врачи-интерны для интернатуры. Тем, кто получает военно-техническую специальность, и обучение тоже будет выходить за рамки призывной кампании, тоже будет предоставлена отсрочка для получения военно-технической специальности.
Могут ли поступить на службу по контракту люди, которые не прошли срочную службу?
Екатерина Забенько:
Что касается права, мы зацепили такой вопрос. Могут ли сегодня поступить на службу по контракту те люди, которые не прошли срочную службу?
Андрей Мурашов:
Да, с 2014 года наше законодательство позволяет молодым людям без прохождения срочной военной службы поступить на военную службу по контракту. Ну, для примера могу сказать, что по итогам 2021 года у нас 40 % из всех граждан, принятых на должность солдат-сержант по контракту, – это как раз именно призывники. И в этом году уже приняли около 800 молодых людей, которые именно из числа призывников, они не проходили срочную военную службу, а приняты на военную службу по контракту. Само оформление на военную службу по контракту не освобождает от обязательного прохождения мероприятий по призыву. Но если человек до его отправки в войска заключит контракт и об этом известит военный комиссариат, то, конечно, он для прохождения срочной службы не направляется, а идет служить на военную службу по контракту.
«Уезжали они оттуда нехотя». В войсковой части 3310 организуют лагерь для детей
Новости Беларуси. Клятва с особым смыслом для каждого, но единым посылом для всех – защищать страну. Войсковая часть 3310 начала свою историю с далекого 1932 года. Одной из главных задач, решаемых частью, тогда была ликвидация неразорвавшихся авиационных боеприпасов. В 90-е войсковая часть была включена в состав внутренних войск МВД. Сегодня бойцы части выполняют задачи по охране общественного порядка, обеспечение безопасности высших должностных лиц нашего государства и иностранных государств в Национальном аэропорту Минск. О том, как пополнить ряды защитников узнали в студии программы «Большой город» на СТВ у Андрея Бурого, заместителя командира по идеологической работе в/ч 3310.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Ваша часть в целом и вы в частности занимаетесь военно-патриотическим воспитанием. Расскажите подробнее о лагере, с которым вы взаимодействуете.
Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310:
Этим летом мы взаимодействовали с оздоровительным лагерем «Беларусь», он недалеко находится от нас, в дерене Околица, и проводили там двухнедельный лагерь для детей совместно с администрацией Партизанского района Минска и руководством минской школы № 183. Там постоянно находились наши военнослужащие срочной службы, которые присматривали за детишками разных возрастов. И я скажу так, уезжали они оттуда нехотя. Понравилось. Жили они все это время в палатке, не в корпусе. Естественно, она отапливалась, но, тем не менее, не каждый 5-6-класскник и даже 11-классник за свою жизнь в палатке хотя бы одну ночь проводил, а здесь две недели провели на открытом воздухе. Проводились занятия, экскурсии, посещение воинской части. И мы эту практику, я думаю, будем продолжать, это нужное дело. Также в этом году планируем создать военно-патриотический клуб. Потому что лагерь – это лагерь, это дети из одной, другой школы, но они приезжают к нам разово. А военно-патриотический клуб – это будет такая организация, где ребенок будет находиться или числиться постоянно. С 5-го по 11-й класс. И лагеря здесь будут, и занятия дополнительно и по военной тематике, и по гражданско-патриотической, и экскурсионная работа. И это поколение не будет для нас упущено, оно будет знать и понимать, чем мы занимаемся. И в дальнейшем, я надеюсь, пополнят наши ряды.
Андрей Бурый:
Мы не забываем наших ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Но в нашем понимании ветеран – это не только ветеран Великой Отечественной войны, у нас есть ветераны нашего соединения и ветераны внутренних войск в целом. У нас создана ветеранская организация. Как я уже сказал, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Те ветераны, которые у нас состояли в воинской части, покинули нас, ушли в мир иной. Но мы стараемся продолжать те традиции, которые были заложены в том числе ими, рассказывать и передавать молодому поколению их опыт. У нас есть достаточное количество ветеранов нашего соединения, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В то время наше соединение называлось полком, ведомственно принадлежало к гражданской обороне Министерства обороны Советского Союза и более одного года находилось непосредственно в 30-километровой зоне. Поэтому подавляющее большинство членов ныне действующей ветеранской организации принимали участие. На их примере мы рассказываем, как исполнялся воинский долг, не только офицерами, но и солдатами. Проблема тогда была новая, много было слухов, домыслов, но по рассказам очевидцев, которые принимали участие, ни один ни солдат, ни офицер не покинул расположение своей воинской части, выполнял все задачи, с честью их выполнили и вернулись. Сейчас продолжаем с ними общаться. Они продолжают с нами взаимодействовать. От них много всяких инициатив интересных. По инициативе командира нашей бригады, в прошлом полковника, Дмитрука Андрея Николаевича был организован и ныне проводится под эгидой нашей ветеранской организации футбольный турнир по мини-футболу имени заслуженного мастера спорта СССР и БССР Малофеева. Он к нам каждый год приезжает, поверьте, это очень интересно живую легенду увидеть. Это очень интересно как моему поколению, более старшему, и молодежи. Они приезжают играть в футбол, видят этого умудренного опытом человека, футболиста, спортсмена, а для кого-то и кумира, стараются достичь более высоких результатов в спорте.
Юлия Алексеюк:
Получается, что военнослужащие вашей части становятся примером для подростков?
Андрей Бурый:
Вы правильно отметили, наши военнослужащие показывают личным примером, как нужно себя вести, как нужно действовать и на занятиях, и в быту, являются наставниками для детишек.
Юлия Алексеюк:
Расскажите, как в лагерь попасть? Чтобы родители детей знали на будущий год, будущее лето.
Андрей Бурый:
Чтобы попасть в лагерь, родителям необходимо написать заявление – это первое. Второе – чтобы не было каких-то медицинских противопоказаний, потому что, к сожалению, не все детки могут находиться без присмотра родителей длительное время, к каждому медицинского работника тоже не приставишь. И желание самого ребенка.
Юлия Алексеюк:
Это могут быть и мальчики и девочки?
Андрей Бурый:
У нас были и мальчики, и девочки. И мальчики с девочками еще и конкурировали по некоторым предметам. Поэтому все желающие. Мы будем рады всем.
«Никакой отбор не нужен». Как попасть на службу во внутренние войска – подробнее здесь.