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Про любовь принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм

07.02.2018 - 12:13

История любви наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл всколыхнула весь мир. Свадьба пары назначена на 19 мая, и к этому времени телеканал Lifetime планирует выпустить документальный фильм под названием «Гарри и Меган: история королевской любви».

Исполнители главных ролей. Фото: Daily

Картина будет рассказывать о развитии отношений пары с момента знакомства и до объявления о помолвке.

Принца Гарри в фильме сыграет малоизвестный британский актер Мюррей Фрейзер, ранее засветившийся в сериалах «Озеро» и «Виктория». На роль Меган Маркл выбрана 40-летняя американская актриса Париса Фитц-Хенли, известная по ролям в сериалах «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж».

Мюррей Фрейзер. Фото: imdb.com

В сети уже во всю обсуждают поразительное сходство Фитц-Хенли и Маркл.

Съемки должны начаться на этой неделе, а увидеть документальный фильм можно будет в конце апреля.

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