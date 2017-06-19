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«Проблема предпринимателей в их разрозненности и неконсолидированной позиции»

19.06.2017 - 19:22

Новости Беларуси. О необходимости взаимодействия бизнесменов и обмена опытом говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Лилия Коваль, первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:  
Вступает в развитие институт менторства. Потому что те люди, которые уже 15-20 лет в бизнесе, могут поделиться опытом. В бизнес-ассоциациях те активные предприниматели, которые не только: «Мой бизнес, а остальное – моя хата с краю», – а именно, которые работают над проектами документов, которые входят в общественно-консультативные советы, которые готовы выступать менторами.

И поэтому, иногда проблема самих предпринимателей именно в их разрозненности и неконсолидированной позиции.

Вот, если мы будем объединяться, если мы будем подкреплять друг друга своими знаниями, опытом и, в конце концов, своей активной гражданской позицией, думаю, у нас будет всё замечательно.

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