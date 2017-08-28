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Проблемы с дыханием, глазами и тошнота: из-за облака газа на пляже в Великобритании пострадали более 230 человек

28.08.2017 - 12:53

Новости Великобритании. Более 230 человек обратились за медицинской помощью в Великобритании из-за появления химического облака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно спустилось на южное побережье, в районе Восточного Суссекса, после чего множество посетителей одного из пляжей почувствовали недомогание. У людей наблюдались проблемы с дыханием, глазами и тошнота. Было принято решение провести срочную эвакуацию. Местных жителей предупредили об опасности и призвали закрыть окна и двери, чтобы избежать трагических последствий.

В данный момент правоохранители выясняют причину возникновения угрозы.

Проблемы с дыханием, глазами и тошнота: из-за облака газа на пляже в Великобритании пострадали более 230 человек

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