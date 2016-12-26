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Пробный выезд в город первого электробуса 26 декабря состоялся в Минске

26.12.2016 - 16:17

Новости Беларуси. Пробный выезд в город первого электробуса 26 декабря состоялся в Минске. Нано-разработку жителям столицы посчастливилось увидеть на Партизанском проспекте. Новый вид городского общественного транспорта обогнал автобусы, троллейбусы и трамваи по всем характеристикам.

Вскоре автопарк столицы пополнится 20 такими машинами. Их зарядка будет производиться на конечных остановках в течение пяти-семи минут. Вместимость электробуса – больше 150 человек. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов. По итогам тест-драйва будет принято решение об отправке электробусов в областные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пробный выезд в город первого электробуса 26 декабря состоялся в Минске

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