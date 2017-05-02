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«Процент компьютерного пиратства в Беларуси составляет 85»: глава представительства Microsoft

02.05.2017 - 18:46

Новости Беларуси. О защите интеллектуальной собственности в Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Если говорить о программном обеспечении – как у нас обстоят дела с пиратством?

Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси:
Знаете, одно очень ёмкое слово, которому несколько сот лет. Что происходит? Воруют. Очень просто. Процент компьютерного пиратства в Беларуси составляет 85. То есть, фактически, только каждая седьмая копия программного обеспечения, которое используется на сегодняшний день, является реально легально купленной.

Причём, это пиратство происходит, как со стороны частных лиц, так и со стороны предприятий.

И очень тяжело сказать, кто, так сказать, злоупотребляет сильнее.

Егор Хрусталёв:
Как, по вашему мнению, это можно, всё-таки, защищать?

Антон Мякишев:
Вы знаете, несколько недель назад Президент обратил внимание на эти отрасли, большие перестановки произошли кадровые, новый директор Парка высоких технологий у нас. И фактически стоит задача сейчас создать IT-страну.

Беларусь должна стать IT-страной.

Смещается фокус в IT-отрасли от предоставления услуг к разработке, непосредственно – к продуктам, которые и являются объектами авторского права. Скажите мне, какой западный инвестор будет открывать здесь собственный центр разработки, пользуясь, действительно, серьёзным потенциалом, который есть у нас.

Егор Хрусталёв:
Надо усовершенствовать закон или контролирующие органы?

Антон Мякишев:
Правоприменительная практика. У нас достаточно зрелое законодательство. Во многом, оно гармонизировано с европейскими нормами. Но правоприменительная практика оставляет желать лучшего. Компетенция и, собственно говоря, желание обратить внимание на эту проблему. 

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