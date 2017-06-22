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Прочитал – передай другому: о чем писала газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину»

22.06.2017 - 10:35

Только здесь Адольф пьют валерьянку за потерянные танки, а молодой белорус смело косит фашистов, как траву в поле… С первых дней Великой Отечественной войны острое перо сатирика и карандаш карикатуриста заняли свое место в боевом строю искусства. Новые номера газет-плакатов «Раздавим фашистскую гадину» и «Партизанская дубинка» были такими же долгожданными, как и письма с фронта. Здесь печатались сводки Совинформбюро, прославлялись подвиги Красной армии и высмеивались неудачи врагов. Каждый выпуск поднимал боевой дух и вселял надежду на Великую Победу!

Палацы, школы і дамы,
што ўзняты нашымі рукамі,
ляжаць у руінах –
да помсты кліча кожны камень!

Екатерина Дубицкая, старший научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину». Первый номер вышел 5 июля 1941 года в Гомеле, там вышло всего 13 номеров, так как вместе с населением эвакуировалась и редакция газеты. Они и в дороге продолжали работать, общаться с местным населением. И вот, добравшись до Москвы, им помогли их коллеги, сотрудники редакции сатирического журнала «Крокодил». До 1944 года газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину» находилась именно в Москве, а потом, с освобождением Беларуси, редакция вернулась в Беларусь. В этой редакции работал цвет нашей литературы и искусства: Анатолий Волков,  Дмитрий Красильников, Заир Азгур.

Раздавиловцы – так называли журналистов газеты «Раздавим фашистскую гадину». Политические аппетиты фашистов талантливые мастера слова превращали в комические сериалы, следить за которыми было одно удовольствие. Гитлера и его соратников изображали в виде свиней, крыс, черепов с огромными клыками – одним словом, сплошная нечисть. Багряными лентами пестрили бойкие лозунги: «Гітлераўцы не пазбегнуць народнай кары!», «Знішчым разбуральнікаў культуры!»

Многие анекдоты, рассказы создавались на основе реальных боевых историй, писем бойцов, а рубрики и стихотворения становились народными хитами – среди них «Малая партизанская энциклопедия».

Екатерина Дубицкая:
Бліцкрыгмаланкавая вайна, для немецкіх маланак ёсць добрыя савецкія громаадводы. Кацюша – франтавая спявачка з выдатным голасам. Ад гэтага голасу фрыцы дохнуць, як мухі. Там была интересная рубрика «Прыгоды Дзеда Міхеда», автором стихотворной поэмы был Анатолий Астрейко, – это собирательный образ белорусского партизана, который отличался своей смекалкой, умением выйти из любой ситуации, победить врага.

Творческой командой газеты «Раздавим фашистскую гадину» с 1943-го по 1945-й руководил наш замечательный сатирик Кондрат Крапива. Газета расширилась жанрово, тематически и выросла с одной страницы до шести! Тираж был небольшой, всего 15 тысяч экземпляров, оттого главный девиз был: прочитал – передай другому! А с марта 1942-го по март 1943-го параллельно выпускалось сатирическое издание «Партизанская дубинка», оно выходило как приложение к газете «За Советскую Беларусь». Свое пламенное слово здесь оставили Янка Купала, Якуб Колос, Янка Брыль, Петрусь Бровка, Кузьма Чорны, а каждый из 19 номеров можно назвать шедевром слова!

Екатерина Дубицкая:
Война, но самый ожидаемый праздник был Новый год . Дед Мороз на рисунках этой газеты изображался как партизан, который в мешке несет Победу.

За годы войны вышло 142 номера газеты «Раздавим фашистскую гадину», но периодичность номеров не была одинаковой из-за боевых действий. Так, в июле 41-го вышло 13 ярких номеров, чтобы максимально мобилизовать силы советского народа, а в победном 45-м было решено выпускать 1 раз в месяц.

Екатерина Дубицкая:
Оригинальный графический рисунок, который Дмитрием Красильниковым был нарисован для последнего номера газеты «Раздавим фашистскую гадину». Мы видим советский танк, который с Победой въехал в Берлин. И с мая 1945 года газета переименовывается и начинает выходить под названием «Вожык», также являясь юмористическим журналом.

Прочитал – передай другому: о чем писала газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину»

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