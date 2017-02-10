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Продавец обманул с возрастом авто и отказывается возвращать деньги: что делать?

10.02.2017 - 19:25

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер обращений и их география необъятны. Жалуются со всех уголков нашей родины, на всех, всё и вся. Некоторые вопросы, ответы на которые интересны всем, комментирует юрист.

Вопрос:
Купил на рынке автомобиль и столкнулся со следующей проблемой. По документам автомобиль – 2008 года. Но, когда я приехал оформлять его в ГАИ, машина оказалась 2005 года. Я хочу вернуть свои деньги, но продавец отказывается. Что делать?

Елена Мойсейчик, юрист:
В такой ситуации имеет место непредоставление, недоведение до потребителя достоверной информации о реализуемом товаре. И, соответственно, согласно закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей», покупатель имеет право отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. В том случае, если требования потребителя продавец добровольно отказывается удовлетворить, то, соответственно, потребитель может обратиться с исковым заявлением в суд. 

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