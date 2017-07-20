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Продажа контактных линз в специальных киосках, интернет-магазинах и стационарных торговых точках может быть прекращена

20.07.2017 - 20:39

Новости Беларуси По инициативе Минздрава, купить эту продукцию можно будет по рецепту офтальмолога и только в аптеках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока вопрос вынесен на общественное обсуждение, оборот линз в стране остается прежним. 

Представители частного бизнеса уверены, что ни один пациент не приобретает линзы без первичной консультации врача-офтальмолога. Это многим удобно. Если будет принято решение линзоматы все-таки оставить, то на них поместят информацию о том, что первые линзы должен подбирать только доктор. 

Продажа контактных линз в специальных киосках, интернет-магазинах и стационарных торговых точках может быть прекращена

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