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Продажи, ІТ и PR: самые востребованные специальности на рынке труда Беларуси

05.06.2017 - 22:56

Новости Беларуси. В каких специалистах сейчас нуждаются работодатели, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вы анализируете рынок труда с 2002 года. Расскажите, если взять какой-то последний отрезок времени, какие профессии абсолютно потеряли актуальность? И что более становится востребованным, чем было? Возьмём, может, 3-4 года.

Ольга Надточаева, руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат»:
Я буду говорить про бизнес-среду. Я не буду говорить про те профессии, которые изначально очень востребованы в нашем социуме: это профессии педагога, врача. Это – не моя сфера исследований, я говорю про бизнес-среду. Здесь наиболее востребованы на рынке труда специалисты в области продаж, специалисты в области ІТ-сектора, производственные специальности и четвёртое место – это маркетинг, PR и реклама. Но здесь стоит понимать, что, когда мы выбираем ВУЗ, мы должны понимать, кем мы можем работать в будущем.

И поэтому это – траектория успеха.

То есть, даже, если у выпускника будет диплом Гарварда – это не значит, что он хорошо устроится в жизни, что у него будет прекрасная работа, и он быстро её найдёт.    

Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»

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