новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи

15.07.2017 - 17:48

Новости Беларуси. 15 июля в фестивальном Витебске День молодежи, который начался с Арт-парада субкультур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На весь день Витебск превратился в международную молодежную столицу. Интерактивные площадки, танцевальные батлы и марафоны, битва диджеев, турнир по силовому экстриму... И все это с национальным колоритом.

Александра Гуща, Виктория Патюхова, Наталья Петрова:
Белорусская символика – это модно, стильно, молодежно.

И мы, белорусские красавицы, с удовольствием носим эту одежду.

Ирэн Мозурунем, участница XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Нигерия):
«Славянский базар» – это интернациональный конкурс, на который приезжают люди из разных стран, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность, неповторимость.

Мы очень рады быть здесь.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра начнется международный конкурс «Витебск-2017». Сегодня первый финальный день для исполнителей эстрадной песни. 15 артистов со всего мира выступят со славянским хитом. Беларусь, напомню, представляет Егор Шаранков.

Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Море аплодисментов и океан музыки и эмоций: как в Витебске стартовал XXVI «Славянский базар»
Море аплодисментов и океан музыки и эмоций: как в Витебске стартовал XXVI «Славянский базар»
Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению
Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению
Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске
Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске
Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту
Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту
День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства
Мы родственные души: Анатолий Ярмоленко в преддверии юбилейного концерта «Сяброў» на «Славянском базаре» в День Союзного государства
Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар
Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар
Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»
Мне надарили подарков: что увезет с собой Александр Панайотов со «Славянского базара»
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru