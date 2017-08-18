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Проект «БелАЗ – бренд Беларуси»: туристам предлагается прокатиться за рулем машины грузоподъемностью 220 тонн

18.08.2017 - 08:58

Новости Беларуси. За рулем карьерного самосвала. В Беларуси туристы смогут прокатиться на гиганте нашего машиностроения – БелАЗе грузоподъемностью в 220 тонн. Высота техники сравнима с высотой трехэтажного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам также предлагается пройти начальный курс обучения вождению на динамическом тренажере и попробовать себя в роли водителя-испытателя. Проект промышленного туризма «БелАЗ – бренд Беларуси» реализуется на предприятии уже два года. За это время завод посетили более 36 тысяч человек из 27 стран.

Проект «БелАЗ – бренд Беларуси»: туристам предлагается прокатиться за рулем машины грузоподъемностью 220 тонн

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