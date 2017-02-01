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В школу с 5 лет и больше факультативов в субботу: проект «Кодекса об образовании» вынесен на общественное обсуждение

01.02.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Проект «Кодекса об образовании» вынесен на общественное обсуждение. К нему уже подключились депутаты, сенаторы и ректоры ведущих вузов. 1 февраля эксперты с глазу на глаз обсуждают предполагаемые новшества в образовательном процессе.

По новой редакции Кодекса «первоклашками» смогут стать дети с 5 лет. Наполняемость классов планируют увеличить до 30 учеников. Также появится норма о профильном образовании, а факультативов в субботу станет больше.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Вопрос стоит в том, чтобы школы проявили больше инициативы и посмотрели, как рационально выстроить этот школьный день. Родители как раз позитивно реагируют, говорят о том, что у них есть возможность обсудить какие-то вопросы, то, что касается конкретно, персонифицировано их детей, конкретных детей, которые усваивают либо не усваивают тот или иной материал. И это дает возможность корректировать образовательный процесс.

Функция контроля за качеством образования, планируется, будет закреплена за местными органами власти. Это также прописано в новой редакции документа. Такая мера позволит исключить ошибки, например, в вопросе переквалификации педагогов.

В обсуждении новшеств может принять участие каждый. Текст Кодекса размещен на сайте Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь

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