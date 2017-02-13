Проект «Летучий клуб мам» стартовал в Московском районе г.Минска

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Демидова, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска», Анастасия Шуренкова, волонтёр «Летучего клуба мам».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Демидова, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска», Анастасия Шуренкова, волонтёр «Летучего клуба мам».
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