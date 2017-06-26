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«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента

26.06.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Как достичь заработной платы в 1000 рублей? Об этом рассказал 26 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Василия Матюшевского, оптимизация численности работников и экономия на предприятиях помогут справиться с поставленной задачей. Правительство также контролирует ситуацию на рынке труда. Средний уровень безработицы составил 0,9%. Только в некоторых регионах этот показатель – на уровне 1,5%.

Василий Матюшевский курирует в правительстве экономическую сферу. 26 июня он держал слово перед парламентариями. Один из вопросов касался раскрепощения деловой инициативы в стране.

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда будет принят пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение известного декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Ивановны Кочановой. В это же время будут приняты эти дополнения. Поэтому рассчитываем, что буквально в течение месяца.

Во время общения в Овальном зале в адрес правительства прозвучало более двух десятков вопросов. После этого депутаты Палаты представителей собрались на отдельное заседание. Парламентарии одобрили проект закона о сотрудничестве Беларуси с Европейским инвестиционным банком. Это сулит нашей стране выгодные проекты с финансированием в десятки миллионов долларов.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Финансовые условия работы этого банка гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Есть очень хороший проект у нас с «Минскводоканалом». Он банку очень понравился. Это проект примерно на 145 миллионов долларов – по очистке сточных вод города Минска.

Европейский инвестиционный банк может начать работу в Беларуси с июля. В основном, он кредитует проекты малого бизнеса в сфере электроэнергетики и транспорта.

«Проект с «Минскводоканалом» очень понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента

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