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Проект «Союзное братство» реализует в 2017 году молодежь Витебской и Смоленской областей

13.01.2017 - 08:47

Новости Беларуси. Проект «Союзное братство» реализует в 2017 году молодежь Витебской и Смоленской областей. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ходе открытого диалога, который стартует 13 января в Смоленской области.

Проект направлен на формирование единого молодежного сообщества, интереса к общей истории, а также развитие совместного информационного пространства Союзного государства, приграничного туризма и патриотического воспитания. По итогам проекта в сентябре 2017 года проведут профильную молодежную смену «Союзное братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смоленск

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