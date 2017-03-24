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Профессиональные навыки и актерское мастерство. Медсестру года выбирали 24 марта в Минске

24.03.2017 - 16:31

Новости Беларуси. В Минске 24 марта выбирали медсестру года. У каждой из восьми участниц более чем десятилетний опыт работы в медицине. Они прошли районный и областной отбор.

На республиканском этапе удивлять пришлось не только профессиональными знаниями и навыками, но и актерский талант пригодился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмма Пачковская, старшая медсестра 29-й районной поликлиники Минска:
Эмоций море, волнения тоже море. Приятно, что принимаем участие в этом конкурсе. У нас работа медработника – всегда кому-то помогать, кого-то спасать. У меня других вариантов не было. С самого начала медицина.

Ежегодно конкурс объединяет десятки лучших медсестер страны. Они приезжают в Минск вовсе не за наградой и каждый раз доказывают, что готовы даже в полевых условиях без специальной техники заставить сердце пациента биться вновь.

Медсестру года выбирали 24 марта в Минске

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