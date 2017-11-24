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Профсоюзы, ветераны и молодежь подвели итоги совместной работы

24.11.2017 - 14:15

Новости Беларуси. Должны ли предприятия поддерживать работников, вышедших на пенсию? В какой помощи нуждаются ветераны и пожилые люди? Эти темы обсуждаются 24 ноября на встрече сразу трех организаций: Федерации профсоюзов, Белорусского объединения ветеранов и союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместную работу они ведут с 2015 года, когда было подписано трехстороннее соглашение.

Анатолий Адоньев, председатель совета минской городской организации белорусского общественного совета ветеранов:
Пенсионеры, которые работали на предприятиях, они нередко оставались без достаточного внимания. Теперь заключены соглашения, которые подтверждают, что он работал там, и возложена ответственность на профсоюзные организации, на молодежные, чтобы они не оставались без внимания, а получали поддержку, моральную, материальную.

Александр Курчицкий, председатель профсоюзного комитета предприятия по производству строительных материалов:
Начиная с того момента, когда человек покидает предприятие, у нас первое, что предусмотрено, это выходное пособие полторы минимальные заработные платы за каждый отработанный год работы, то есть человек уже уходит с какой-то материальной поддержкой на заслуженный отдых.

Еще одно направление совместной работы – сохранение культурного наследия страны. Кроме традиционных проектов – «Цветы Великой Победы», «Сохраним память на века» – в этом году запланированы мероприятия, посвященные 75-летию Хатынской трагедии.

Профсоюзы, ветераны и молодежь подвели итоги совместной работы

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