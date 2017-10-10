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Профзаболевания: «Большой город»

10.10.2017 - 22:28

Новости Беларуси. Большую часть жизни мы проводим на работе. Как она влияет на наше здоровье? Грозят ли профзаболевания тем, кто не работает в шумном горячем цеху, а сидит за компьютером? И как доказать что ухудшение здоровья связано с работой? На эти вопросы в рамках программы «Большой город» ответила Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска. 

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