Прогноз погоды: сколько он стоит и всегда ли можно предсказать «Хавьер». Интервью с синоптиком

Новости Беларуси. В эти длинные ноябрьские выходные погода балует белорусов теплом, как и обещали накануне синоптики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот всегда ли можно доверять прогнозам, в какие из них лучше не заглядывать и почему иногда ошибаются даже профессиональные метеорологи? Об этом на неделе мы спросили у руководства Белгидромета. Сколько стоит точный прогноз погоды, всегда ли можно предсказать «Хавьер» и когда белорусские метеорологи повысят точность своей работы, смотрите в нашем интервью.

Ваша работа сродни профессии сапера: ошибка недопустима. Или все же бывают ошибки?

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Белгидромета:

Здесь и обманывать нечего: конечно, ошибка не только допустима, ее не может не быть. Мы можем говорить о том, оправдался или не оправдался прогноз. В просторечье говорят: «Синоптики опять ошиблись». Да, синоптики имеют право на ошибку, бесспорно. Потому что мы прогнозируем то, чего в природе еще не произошло. Поверьте, это одна из самых сложных научных задач, которые вообще стоят перед человечеством.

Точность прогноза в разных странах разная. Почему?

Мария Герменчук:

Самая хорошая точность – в Казахстане. Там легко прогнозировать погоду. Там установится антициклон, и он стоит неделями. Прогнозируй в свое удовольствие. В Беларуси намного сложнее. У нас то перетягивает Восток (тогда у нас или очень холодно, или очень жарко), либо Юг (тогда у нас очень жарко). Но чаще всего это Северная Атлантика. Северное море формирует у нас, в основном, погоду. Кстати, то, что мы видели в последние 3 дня, это то, что пришло к нам из Северное Атлантики.

В политике и экономике говорят: «Мы – на перекрестке путей». В погоде то же самое?

Мария Герменчук:

В погоде так же. Только надо еще добавить Север и Юг, потому что самая лучшая погода к нам приходит с Юга.

Продолжение интервью смотрите на видео.