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«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября

30.10.2017 - 20:39

Новости Беларуси. До Беларуси «Герварт» добрался ослабевшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 октября центр циклона располагался на востоке нашей страны и в предстоящие сутки будет определять характер погоды. Дожди, сильный снег и ветер сохранятся во многих районах и завтра.

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:
Территория страны будет находиться в его ветреной тыловой части, поэтому в большинстве районов прогнозируется усиление ветра порывами до 17-22 м/с.

По Беларуси объявлено предупреждение, а в долгосрочном прогнозе – оранжевый уровень опасности на усиленный порывистый ветер.

Энергосистема Беларуси работает в штатном режиме. Специалисты дежурят в 150 диспетчерских пунктах. На случай форс-мажорных обстоятельств оперативные бригады готовы выехать к месту ЧП.

«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября

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