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Программа «Минщина» удостоена первого места за освещение деятельности МЧС

20.07.2017 - 18:04

Новости Беларуси. Мы стали победителями в номинации «За оперативность и объективность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Грамот и благодарностей удостоены еще два десятка наших коллег – представители районных, областных и республиканских средств массовой информации.

Сергей Манько, заместитель заведующего службой вещания на Минск и Минскую область:
На самай справе, жыццё – яно рознае, і навіны бываюць не толькі добрыя, але і не зусім. І ў нашых праграмах мы таксама расказваем пра надзвычайныя здарэнні, пра аварыі. І, канешне ж, на першым плане тут супрацоўнікі МНС, якія заўсёды гатовы і нам дапамагчы з інфармацыяй, і змагацца з любой стыхіяй.

Хочацца повіншаваць іх з надыходзячым святам і пажадаць, каб і наша ўзаемадзеянне было такім плённым, а ў іх працы было як мага меней.

Уже на протяжении 10 лет ведомство поощряет плодотворную работу журналистов.

Нынешнее награждение приурочено ко дню пожарной службы, который отмечается 25 июля.

Программа «Минщина» удостоена первого места за освещение деятельности МЧС

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