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Программу помощи бизнесу обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

03.03.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Мотивировать предпринимательскую инициативу, а условия работы на рынке сделать более прозрачными и простыми. Программу помощи бизнесу 3 марта обсуждали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Среди главных задач в этом направлении – привлечение новых игроков, что позволит увеличить количество рабочих мест. Создание условий для развития добросовестной конкуренции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Раскрепощение инициативы. Это самозанятость, это очень большой импульс и стимул для людей по развитию предпринимательской деятельности. За счет этого тоже повышается зарплата.

Программу помощи бизнесу обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

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