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«Это прогрессивные лекарства»: в Скиделе белорусско-индийский завод будет производить препараты от ВИЧ и туберкулеза

24.11.2017 - 09:40

Новости Беларуси. Лекарства от ВИЧ и туберкулеза будут производить в Скиделе. Строящийся завод медпрепаратов позволит заменить импортные таблетки, чем удешевит их стоимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект белорусско-индийский, сумма прямых иностранных инвестиций – около трех миллионов долларов.

Первое время завод будет выпускать 20 наименований препаратов, в будущем линейку расширят до полусотни. Как показывает практика, индийские компании на фармакологических рынках работают успешно. Их козырь – качественное сырье и цена на лекарства, которая значительно ниже, чем на европейские или американские аналоги. На заводе создадут до 80 новых рабочих мест.

Джайнт Каушик, глава представительства индийской фармацевтической компании по странам СНГ:
Импортозамещение, чтобы препараты, связанные с ВИЧ, препараты, связанные с трансплантологией выпускались именно в Скиделе, то есть в Республике Беларусь и замещали весь покупной импорт.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Всего таких вот в работе у нас три завода с индийскими компаниями. Это говорит о том, что не только товарное сотрудничество, товарооборот и так далее, но и мы уже выходим на новую фазу – это проекты инновационного характера. То есть это прогрессивные лекарства.

Запуск нового завода медпрепаратов намечен на начало следующего года. Белорусская и индийская стороны уже прорабатывают возможности расширения мощности предприятия.

«Это прогрессивные лекарства»: в Скиделе белорусско-индийский завод будет производить препараты от ВИЧ и туберкулеза

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