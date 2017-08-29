новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Происходит и слава Богу»: как Андрей Макаревич пишет песни?

29.08.2017 - 21:46

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Самые последние композиции, над которыми Вы работаете – это результат эмоций, впечатлений, чего-то прочитанного?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Не знаю.

Что является щелчком?

Андрей Макаревич:
Не знаю.

Мне совершенно неинтересно это анализировать.

Ну, а как Вы отнесётесь к тому мнению, что существует какая-то искра? Кто-то называет пересечением каких-то ситуаций или кто-то – Божьей искрой.

Андрей Макаревич:
Очень спокойно отношусь к любым мнениям, знаете.

Я задаю этот вопрос потому, что Вы дали путь очень многим людям, которые начали петь рок-ролл на русском языке. Конечно, им интересно знать, как же это происходит.

Андрей Макаревич:
Происходит и слава Богу. И всё. 

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Макаревич о написании песен: «Зачем себя заставлять? Зачем так нехорошо к себе относиться? Я ж не лошадь»
Макаревич: «Честность – не главный критерий в искусстве. Знаю массу честных и очень плохих стихов»
Макаревич о джазовых проектах: «Музыка, которую не можешь играть на автомате. У тебя включено всё и всё работает»
Макаревич: «Родился бы я в Лондоне и или Нью-Йорке – думаю, тоже занимался бы музыкой»
«Из третьего альбома Led Zeppelin»: Макаревич о том, как написал «Солнечный остров»
Макаревич о Кутикове: «Мы прекрасно знаем вокальные и эмоциональные особенности друг друга»
Макаревич о Минске: «На любом перекрёстке – везде центр. Нет задворков»
«У вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года»: Макаревич о Минске
Все новости по теме Российские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru