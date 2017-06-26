Прокурор принимает меры, чтобы возместить ущерб государству: белорусская прокуратура отмечает 95-летие 26 июня

Новости Беларуси. 95 лет на защите государственных интересов и личных прав белорусов. 26 июня прокуратура нашей страны отмечает юбилей, а ее сотрудники – профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство в Беларуси появилось в 1922 году, и с тех пор оно решает самые сложные вопросы в правовой сфере.

Во время Второй мировой войны сотрудники прокуратуры внесли немалый вклад в организацию партизанского движения, многие – ценой собственной жизни. Уже после Великой Победы именно эти следователи разоблачали военных преступников и восстанавливали Беларусь. Сейчас же одно из важнейших направлений деятельности прокуратуры – надзор за экономическим сектором.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

На последнем совещании с участием правоохранительных органов Президентом была поставлена задача и лично мне была эта задача поставлена – возмещение ущерба, связанного не только с уголовными делами, гражданскими или административными – в целом по государству. Везде, где причиняется ущерб, прокурор должен брать на заметку и принимать меры, чтобы этот ущерб возместить, в том числе и дебиторская задолженность.

Сейчас в органах прокуратуры завершается оптимизация. В этой службе более полутора тысяч сотрудников. Они ведут надзор за соблюдением законодательства, оперативно-розыскной деятельностью, следствие и поддержание обвинения в суде.