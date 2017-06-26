новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Прокурор принимает меры, чтобы возместить ущерб государству: белорусская прокуратура отмечает 95-летие 26 июня

26.06.2017 - 09:59

Новости Беларуси. 95 лет на защите государственных интересов и личных прав белорусов. 26 июня прокуратура нашей страны отмечает юбилей, а ее сотрудники – профессиональный праздник,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство в Беларуси появилось в 1922 году, и с тех пор оно решает самые сложные вопросы в правовой сфере.

Во время Второй мировой войны сотрудники прокуратуры внесли немалый вклад в организацию партизанского движения, многие – ценой собственной жизни. Уже после Великой Победы именно эти следователи разоблачали военных преступников и восстанавливали Беларусь. Сейчас же одно из важнейших направлений деятельности прокуратуры – надзор за экономическим сектором.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
На последнем совещании с участием правоохранительных органов Президентом была поставлена задача и лично мне была эта задача поставлена – возмещение ущерба, связанного не только с уголовными делами, гражданскими или административными – в целом по государству. Везде, где причиняется ущерб, прокурор должен брать на заметку и принимать меры, чтобы этот ущерб возместить, в том числе и дебиторская задолженность.

Сейчас в органах прокуратуры завершается оптимизация. В этой службе более полутора тысяч сотрудников. Они ведут надзор за соблюдением законодательства, оперативно-розыскной деятельностью, следствие и поддержание обвинения в суде.

Прокурор принимает меры, чтобы возместить ущерб государству: белорусская прокуратура отмечает 95-летие 26 июня

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси
«Мы восстановили историческую справедливость»: в Минске открыли мемориальную доску к 95-летию прокуратуры Беларуси
«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране
«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране
Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь
«Реакция правомерна». Генпрокурор Беларуси прокомментировал задержание участников акции против Декрета № 3
Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года
Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка отмечает 10-летие
Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране
Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране
Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране
Александр Лукашенко обсудил с генеральным прокурором Беларуси вопросы криминогенной обстановки в стране
Все новости по теме Прокуратура Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru