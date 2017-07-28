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Промышленный туризм в Беларуси набирает обороты

28.07.2017 - 12:28

Понаблюдать за процессом выдувания изделий из хрусталя, посидеть в кабине самого большого в мире карьерного самосвала, а сейчас ещё и почувствовать себя заводчанином и собрать легендарный белорусский трактор. Промышленный туризм в Беларуси набирает обороты.

Это новое направление туризма Минский тракторный завод начал осваивать ещё в начале года. С тех пор предприятие посетило более полутора тысяч человек. А с недавнего времени у гостей появилась ещё и возможность приложить руку к созданию легендарного белорусского трактора. 

Каждые пять минут с этого конвейера сходит практически готовый трактор. Завершается процесс окраской стольного богатыря. За день таких красавцев здесь выпускают около ста штук. Задача туристов не только освоить операции, но и вовремя их исполнить. На всё про всё не больше 5 минут.

Почувствовать себя заводчанинами в этот раз решилась группа туристов из России. Для них в новинку стало не только участие в создании огромного стального коня, но и само посещение производственного цеха. 

Туристам из России предстояло потрудиться на конвейере, длина которого впечатляет, 275 метров. Именно здесь собирают тракторы различной мощности и размеров. Посетителям доверили сборку самой распространённой модели «Беларус-82».

Впечатлённые и счастливые туристы, уже сегодня строят планы и прокладывают маршруты для дальнейшего путешествия по просторам нашей страны.

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