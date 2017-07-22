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Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой

22.07.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция на «Линии Сталина» собрала несколько тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушные к историческому прошлому наблюдали за действиями, развернувшимися во время Первой мировой войны.

Взрывы, выстрелы и запах пороха. Все это было ровно 100 лет назад. Тогда Кревская наступательная операция Западного фронта, организованная Временным правительством, закончилась провалом. Солдаты попросту не желали выполнять приказы офицеров или массово уходили в тыл. После этого вера народа во Временное правительство была подорвана окончательно.

Участники реконструкции словно перенесли зрителей в начало прошлого века и попытались передать всю суть драматических событий 1917 года.

Ларисе Сергеева:
Мне всегда нравятся эти реконструкции. Очень интересно, и историю еще раз преподносят.

Люди могут посмотреть, как это было.

Юлия Здравцова:
Познавательно. Проникаешься этой атмосферой, которая была в какие-то годы войны.

Очень захватывает, очень интересно.

Музей под открытым небом посетили тысячи зрителей, которые остались в восторге от представления. Организаторы же пообещали, что реконструкции боев Первой мировой войны станут традиционными.

Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой
Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой
Фото. Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой
Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой
Фото. Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой
Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой
Фото. Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой

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