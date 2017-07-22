Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция на «Линии Сталина» собрала несколько тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неравнодушные к историческому прошлому наблюдали за действиями, развернувшимися во время Первой мировой войны.
Взрывы, выстрелы и запах пороха. Все это было ровно 100 лет назад. Тогда Кревская наступательная операция Западного фронта, организованная Временным правительством, закончилась провалом. Солдаты попросту не желали выполнять приказы офицеров или массово уходили в тыл. После этого вера народа во Временное правительство была подорвана окончательно.
Участники реконструкции словно перенесли зрителей в начало прошлого века и попытались передать всю суть драматических событий 1917 года.
Ларисе Сергеева:
Мне всегда нравятся эти реконструкции. Очень интересно, и историю еще раз преподносят.
Люди могут посмотреть, как это было.
Юлия Здравцова:
Познавательно. Проникаешься этой атмосферой, которая была в какие-то годы войны.
Очень захватывает, очень интересно.
Музей под открытым небом посетили тысячи зрителей, которые остались в восторге от представления. Организаторы же пообещали, что реконструкции боев Первой мировой войны станут традиционными.