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Проректор БГУФК: «Наше спортивное образование востребовано и котируется»

31.10.2017 - 15:11

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе Владимир Владимирович Коваленя и легенда университета да и вообще белорусского спорта – заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Владимир Владимирович, насколько сейчас популярен спорт? Насколько задействован сейчас наш Университет физической культуры и спорта? Пользуются ли он популярностью у студентов?

Владимир Коваленя, проректор по учебно-спортивной работе БГУФК:
Популярностью, конечно, он пользуется. Об этом говорит и тот результат, который есть у нас на протяжении уже достаточно долгого промежутка времени по набору студентов. Достаточно большой конкурс и на тренерские специальности, и на специальности индустрии туризма, на специальности, связанные с менеджментом в сфере спорта и туризма.

Насколько вообще котируется наше образование на европейском уровне?

Владимир Коваленя:
Наше образование востребовано и котируется. Достаточно большое количество в игровых видах спорта. Наши тренеры себя реализуют в странах ближнего и дальнего зарубежья. Находят применение игровые виды спорта (и не только игровые). Большое количество специалистов в сложнокоординационных видах.

Работают сегодня с национальными командами и в Европе. Мы взаимодействуем с центрами олимпийской подготовки, с национальными командами по видам спорта, где наши спортсмены повышают свое спортивное мастерство. Студенты в ходе прохождения педагогических, производственных, преддипломных практик приобщаются к своей будущей профессии, что называется, вживую.

Проректор БГУФК: «Наше спортивное образование востребовано и котируется»

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