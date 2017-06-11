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Прощание с детством: выпускные вечера для 145 тысяч учеников Беларуси прошли 10 июня

11.06.2017 - 14:11

Новости Беларуси. Бессонная ночь и надежда на будущее. Выпускные балы прошли во всех школах и гимназиях страны. Накануне 145 тысяч учеников попрощались, можно сказать, с детством. В торжественный момент рядом с выпускниками были учителя, родители и гости запоминающегося на всю жизнь вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета Корзюк, выпускник гимназии № 36 Минска:
Настроена именно на золотую медаль я была с класса 11. Потому что до этого просто учеба давалась легко, я этому радовалась. И как приятный бонус – я получила золотую медаль.

Павел Пряхин, выпускник гимназии №36 Минска:
В последние несколько месяцев учебы наш класс настолько сблизился и сдружился, что каждый раз, когда кто-то начинает обниматься, собирается весь класс и вместе начинает обниматься. И остаются настолько приятные и искренние воспоминания, что об этом потом можно вспоминать целую жизнь.

Ольга Полещук, выпускник гимназии №36 Минска:
Планы на жизнь – совершить что-то глобальное, что-то масштабное, что никто, может быть, до этого не совершал. И в целом помогать миру стать лучше. Помогать людям.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:
У каждого человека свой выпускной, своя история, свои впечатления, свои эмоции. У меня она, конечно, тоже была. Естественно, что это было незабываемо в силу того, что это молодость, это то, что ожидаешь на протяжении долгих лет. И это как точка, причем яркая, интересная, в ожидании каких-то новых событий.

Времени на отдых у выпускников остается совсем немного. Ведь уже 12 июня начинается вступительная кампания в вузы страны. Первое централизованное тестирование пройдет по белорусскому языку.

Прощание с детством: выпускные вечера для 145 тысяч учеников Беларуси прошли 10 июня

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