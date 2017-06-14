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Простой предприятия – на что имеют право работники: «Открытый разговор»

14.06.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Непростой «простой». Как не уйти в отпуск по собственному нежеланию? И кто заплатит за просиживание штанов? В ситуации разбирались эксперты программы «Открытый разговор»: заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Елена Потупчик и заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Дмитрий Просвиряков.

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