«Простые вопросы». Итоги 2017 года

Новости Беларуси. В последнем выпуске программы «Простые вопросы» 2017 года напомнили о самых интересных встречах, которые состоялись в уходящем году.
Новости Беларуси. В последнем выпуске программы «Простые вопросы» 2017 года напомнили о самых интересных встречах, которые состоялись в уходящем году.
|«Главное, чтоб я сам осознавал, откуда я, как выглядит флаг моей Родины». Большое интервью Интарса Бусулиса о «Евровидении», Ваенге и бемоле
|«Классная роль, я её сам себе придумал и играю гениально»: Шнуров о том, почему романтизм – это мыльный пузырь, а его кошка умнее некоторых людей
|«Ни в коем случае не делать из пацана пацана в три года». Диана Арбенина рассказала о воспитании детей
|«Попытались создать своё видение и понимание новейшей истории. Потому что многие забывают, что было». Юрий Шевчук рассказал о новой программе
|Как устроена кухня проекта «Голос» и когда он примет участие в «Евровидении». Большое интервью Александра Панайотова
|«Лицо «Секрета» – в соединении индивидуальностей различных, в каком-то озорстве». Большое интервью Максима Леонидова
|Он жив и находится дома: информация о смерти Дмитрия Хворостовского оказалась ложной
|«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг