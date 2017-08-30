Новости США. Около 60 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных ураганом Харви. Ситуация в регионе критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов. По последним данным, «Харви» унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули свои дома. В городах процветает мародерство. В крупнейшем из них – Хьюстоне – введен комендантский час.

«Это наказание Техасу за поддержку Трампа на выборах». Мнение американского профессора Кеннета Стори. Его уже уволили.

Впрочем, оно оказалось живучим. Противники Белого дома видят чуть ли не библейские мотивы в потопе, ведь хляби небесные разверзлись именно в самом сердце республиканского осла.

Но соседней Луизиане от таких рассуждений не легче. «Харви» идет туда, где 12 лет назад гостила его сестра-хаос «Катрина», – Новый Орлеан. И город до сих пор не восстановили даже наполовину.