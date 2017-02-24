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Проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ обсудят в Вене 24 февраля

24.02.2017 - 09:36

Новости Беларуси. В столице Австрии проходит Парламентская ассамблея ОБСЕ. В ней участвуют представители и нашей страны. Планируется, что 24 февраля белорусские депутаты встретятся с высшим руководством Парламентской ассамблеи и обсудят ряд вопросов.

Одна из основных тем – проведение летней сессии в Минске. Как ожидается,  в начале июля в Минск прибудут парламентарии государств-членов ОБСЕ. А это  около 700 гостей более чем из полусотни стран. Мероприятие такого высокого уровня в Беларуси пройдет впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ обсудят в Вене 24 февраля

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