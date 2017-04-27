новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля

27.04.2017 - 20:36

Новости Беларуси. Непогода уже несколько дней испытывает Минск на прочность. Пока подтоплений не зафиксировано. Эксперты отмечают, что это итог тщательной подготовки столицы.

Испытание проливным дождем в Минске. На этот раз стихия не застала врасплох городские службы.

Столичные ливневые системы заранее подготовили к обильным осадкам. В Минске больше 70 тысяч колодцев и несколько десятков участков, на которые службы выезжают, часто не дожидаясь, когда городские улицы превратятся в озера. Специалисты трудятся на глубине от полутора метров от уровня земли. Известно, что самый глубокий коллектор в столице достигает 32 метров. Сегодня протяженность дождевой артерии Минска составляет порядка 1700 километров. В их числе дворы и магистрали.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Полностью выполнен наружный осмотр сетей дождевой канализации, отремонтированы более 300 колодцев, а также производилась очистка сетей дождевой канализации.

Марафон чистоты продолжается. Социальные работники 27 апреля помогли навести порядок в доме ветеранам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодаря активистам акции «Чистый дом» генеральная уборка пришла в квартиры к сотням пожилым минчанам. И это не разовая акция. Ко Дню Победы помоют окна и расчистят дворы 20 тысячам нуждающимся горожанам. Кроме того, сотрудники социальных служб, волонтеры и активные пенсионеры круглый год приходят на помощь одиноким старикам в решении самых разных бытовых вопросов.

Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:
Помимо оказания социально-бытовых услуг в виде уборки квартиры, мытья окон самое главное для пожилых людей – это общение. У них самый главный девиз – «Пока работаем, тогда живем».

Самый здоровый праздник для самых больших семей. В спортивном поединке 27 апреля посоревновались многодетные мамы и папы, а также маленькие минчане.  

В состязании участвуют 18 семей. Конкурсанты выполнили несколько упражнений на скорость и ловкость. Например, прокатили с помощью гимнастической палки мяч. Примечательно, что с каждым годом желающих принять участие в спортивном фестивале становится больше.

Проверка дождем, помощь ветеранам и соревнования многодетных семей. Новости Минска за 27 апреля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Погода в Беларуси
Дождь и жара. До 23 градусов тепла ожидается 28 апреля в Гомельской области
Из-за дождя Минск застрял в пробках
Из-за дождя Минск застрял в пробках
26 апреля по югу Беларуси воздух прогреется до 21 градуса
26 апреля по югу Беларуси воздух прогреется до 21 градуса
До 19 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 25 апреля
До 19 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 25 апреля
Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?
Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?
Погода в Беларуси
Порывистый ветер и ночные заморозки. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Как повлияют апрельские морозы на урожай
Как повлияют апрельские морозы на урожай
Погода в Беларуси
На грани температурного рекорда. Ночью в Витебской и Могилевской областях ожидается до минус шести градусов
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru