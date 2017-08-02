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Проверки техники, водителей и выявленные нарушения: МВД и Минсельхозпрод проводят контроль уборочной кампании

02.08.2017 - 16:25

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел и Минсельхозпрод разрабатывают единую систему учета сельхозтехники. Такая база поможет отразить реальную картину в хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, проведенный милицией мониторинг выявил ряд серьезных нарушений. В частности, правоохранителями пресечено 14 фактов мелкого хищения топлива, картофеля и зерна, выявлено четыре случая хранения похищенного дизельного топлива, несколько фактов кражи и растраты раскрыто.

Валерий Балабуев, начальник отдела главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:
Есть вопиющие факты разукомплектования отдельных единиц техники, которая находилась в лизинге. Под предлогом обеспечения уборочной кампании, работоспособности сельскохозяйственной техники в ряде хозяйств часть ее просто разбиралась и соответствующие элементы ставились на другие.

Борется милиция и с несоблюдением трудовой дисциплины. К примеру, в отношении сторожей сельхозпредприятий, которые находились на работе в нетрезвом виде, составлено 44 протокола. Есть вопросы и по физическому состоянию некоторых комбайнеров. Среди прочих нарушений – выпуск неисправных машин на линию, отсутствие страховки, водительских удостоверений, а также просроченный техосмотр.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Также проводятся проверки при выпуске техники на линию и при возвращении техники в гараж. Было таких 240 проверок и в результате 112 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Правоохранители продолжат контроль за ходом уборочной кампании.

Проверки техники, водителей и выявленные нарушения: МВД и Минсельхозпрод проводят контроль уборочной кампании

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