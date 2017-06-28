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Провести медразведку и нарисовать плакат: 30 июня в Борисовском районе пройдут учения сандружин Минской области

28.06.2017 - 18:31

Новости Беларуси. Отрабатывать навыки спасения будут санитарные дружины Минщины 30 июня. Учения пройдут в поселке Светлая Роща Борисовского района. Участие в них примут более 300 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соревнования организуют в 5 этапов.

Надо будет оказать первую помощь, провести медицинскую разведку и показать хорошие знания в теории. А еще – нарисовать плакат и выступить с творческим номером. Та команда, которая справится на «отлично», представит Минщину на республиканском конкурсе сандружин.

Провести медразведку и нарисовать плакат: 30 июня в Борисовском районе пройдут учения сандружин Минской области

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