Провести медразведку и нарисовать плакат: 30 июня в Борисовском районе пройдут учения сандружин Минской области

Новости Беларуси. Отрабатывать навыки спасения будут санитарные дружины Минщины 30 июня. Учения пройдут в поселке Светлая Роща Борисовского района. Участие в них примут более 300 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соревнования организуют в 5 этапов.

Надо будет оказать первую помощь, провести медицинскую разведку и показать хорошие знания в теории. А еще – нарисовать плакат и выступить с творческим номером. Та команда, которая справится на «отлично», представит Минщину на республиканском конкурсе сандружин.