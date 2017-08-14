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Провести каникулы с пользой и прочувствовать романтику студенческих отрядов

14.08.2017 - 12:29

Третий трудовой семестр в самом разгаре. Провести каникулы с пользой и прочувствовать романтику студенческих отрядов в этом году решили более полторы тысячи молодых людей. Сегодня ребята трудятся на крупнейших стройках страны, в оздоровительных лагерях и на полях. Впрочем, в числе самых высокооплачиваемых – строительные отряды.

Энергии белорусским студентам не занимать. Уже сегодня они с радостью трудятся на благо своей столицы. Например, ребята из БНТУ участвуют в реконструкции самой популярной минской улицы у молодёжи – Зыбицкой.

И если для этих ребят часть трудового семестра уже за плечами, то для многих он ещё только начинается. Белорусские студенты уже приступили к уборке урожая. 

А вот эти ребята успевают не только поработать, но и отдохнуть. Счастливые путёвки в лучшие оздоровительные лагеря получили сотни белорусских студентов. Кстати, попасть во многие из них было не так уж просто. Полгода обучения и тщательный отбор, вот уже много лет в лагерь «Спутник» приезжают лучшие из лучших.

То, что здесь нет случайных людей, прекрасно знает и Иван. Ещё несколько лет назад парень приезжал сюда отдыхать, а уже сегодня студент экономического вуза и сам организовывает досуг детишек.

Положительные эмоции, смена обстановки, новые друзья, бесценный опыт и хороший заработок – плюсы, которые выделяют белорусские студент в трудовом семестре.

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