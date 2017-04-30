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Проводники, машинисты и 4 км пути. Детская железная дорога Минска открыла новый сезон

30.04.2017 - 13:36

Новости Беларуси. И снова в путь! Детская железная дорога открыла новый, уже 62-й по счету сезон. Начался он традиционно с торжественной линейки юных железнодорожников. Начальник поезда и проводники, машинист, диспетчер и дежурный по переезду – здесь все по-настоящему, даже форма. Для того, чтобы получить доступ к практике, школьники посещают кружок, в котором осваивают азы профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Бондаренко, машинист Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Однажды я ехал на поезде, и на Минском вокзале был большой-большой плакат, на котором было написано, что с 5 по 7 класс принимают на Детскую железную дорогу. Я увлекся этим и попросил своего папу, чтобы он меня сюда записал. С тех пор я уже учусь здесь три года.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Изучают в течение зимы теоретические знания, а вот в летний период, как сегодня – открытие, ребята их осваивают уже на практике. Сразу машинистом никто не поедет. Машинистами ребята становятся только с 3 года обучения, а проводниками – с 1.

Ширина колеи и длина пути – еще два отличия детской железной дороги от взрослой. Здесь пассажиры проводят в пути всего около четырех километров вместо тысячи.

Детская железная дорога Минска открыла новый сезон

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