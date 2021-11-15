«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как вы считаете, исходя из того контингента, из национальностей беженцев, которые сейчас там, в «Брузгах», можно ли от них ожидать радикальных, страшных вещей и шагов, как те же поляки говорят?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мне кажется, маргиналов там нет. И в центре города ходят ребята.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Я согласен с вами, мне кажется, что от них нельзя ждать каких-то радикальных, экстремистских шагов. Вполне нормальные люди. Правильно вы сказали, что достаточно обеспеченные. Бедняки не могут себе позволить подобные разъезды. Они в этом плане не представляют какой-либо опасности. Будучи согласным с геополитической оценкой, которую дали мои коллеги, хотел бы добавить еще несколько штришков. Был сделан верный акцент относительно того, что цели, которые преследует эта спецоперация далекоидущая и восходит к очень влиятельным игрокам. Неслучайно совпало по существу решение проблемы «Северного потока — 2», вывод американских войск из Афганистана. Правильно говорили коллеги, начинается обострение ситуации на белорусско-польской границе. Но я не столь категоричен относительно возможной войны. Провокация однозначно будет, но тем не менее проблема эта решится. Возможно, в самом ближайшем будущем до формирования коалиционного правительства в Германии, подвижки уже есть. Если перевести птичий язык российско-белорусской дипломатии, то есть в целом дипломатии на привычный для нас язык, то из того, что говорил Путин, намекал Александр Григорьевич, вытекает вывод, что уже, возможно, начались какие-то переговоры.
Кирилл Казаков:
Звонок Борреля – это тоже знак.
Владимир Кошелев:
У Борреля с Макеем будут, очевидно, какие-то договоренности. Германии надо договориться.
Алексей Сытенков о действиях беженцев: в надежде, что Европейский союз примет решение о допуске их на свою территорию (подробнее здесь).
Вадим Боровик о Польше: «Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жёсткий режим»
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А не кажется ли вам, что любое действие Запада играет на руку нашему Президенту?
Вадим Боровик, политолог:
Мне нравится, что и наш Президент, и руководство, и официальный Минск не бравируют. Мы действуем спокойно, понимаем, что сегодня отдельные политики чиркают спичкой на пороховой бочке. На кону безопасность всего региона, и они могут поджечь регион, может быть и третья мировая война. Никогда не думали, что кто-то будет в Донбассе воевать. Когда-то смотрели новости, что-то там на Балканах происходит, казалось, не начнется – началось. Сегодня мы должны быть максимально ответственными, бдительными и осторожными. Потому что идет провокация в Черном море. Афганистан – талибы там, дестабилизация. Кавказ, Россия. И здесь. И поэтому они могут одновременно спровоцировать несколько военных операций, растягивающих силы Российской Федерации. Что можно сделать?
Я люблю предлагать, но это делать надо аккуратно. Необязательно, чтобы это первые лица высказывали. Но надо обозначить, какие европейские столицы в первые минуты пересечения белорусской границы будут уничтожены стратегическим вооружением. Просто обозначить, что не дай бог здесь у кого-то в голове возникнет мысль восстановить Речь Посполитую или, не дай бог, начать военную операцию в Беларуси… Никто не будет заниматься региональным конфликтом. Региональный конфликт не получится. И самое главное, не здесь, в Европе, а мы будем всплывать в Кубе, в Карибском море. Всплывут российские подводные лодки. И Лондон… Ткого острова больше не будет. Они должны знать, что здесь мы не допустим никакой войны. Поэтому нашим польским «друзьям» надо успокоиться. Первой Варшава будет под ударом. И Прибалтика. Атомная станция у вас на границе. Не дай бог военный конфликт – Прибалтика в первую очередь пострадает. Поэтому должны успокоиться. И слова «война», «движение границ в Европе» они должны забыть навсегда.
Касательно беженцев [отношения к беженцам – прим. ред.]. Ну, это преступники. Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жесткий режим. Сегодня вы проходили до машины или до метро, пять минут – и вы уже промерзли немножко. А женщины, детки семь дней, больше недели там лежат в этом холоде. Один раз они их ограбили, забрав у них страну, безопасность, мирное небо, и эти люди сегодня второй раз ограблены. Их позвали, а сегодня заставляют мерзнуть на границе.
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«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?